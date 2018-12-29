Трамп снова пожаловался на «харассмент»
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в «президентском харассменте». Об этом он написал в твиттере.
Американский лидер подчеркнул, что находится в Белом доме и ожидает решения по финансированию стены с Мексикой.
«Судя по тому, что я слышу, они тратят слишком много времени на президентский харассмент вместо того, чтобы обратить внимание на такие вещи, как предотвращение преступности и поддержание наших военных сил», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил себя жертвой харассмента.