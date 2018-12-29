Diplomat рассказал о второй холодной войне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/209/12035209/RTS1IZH2-pic905-895x505-20223.jpg">

США и Китай могут начать новую холодную войну, но она будет сильно отличаться от предыдущей, пишет The Diplomat.

Часть экспертов предполагает, что углубление конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем знаменует собой начало новой холодной войны. При этом конфронтация двух государств выходит за рамки торговых отношений, но также касается сферы безопасности и конкуренции в высокотехнологичных отраслях.

Реклама

Кроме того, напряженность и антагонизм Китая и США в Южно-Китайском море говорит о конфликте в вопросе действующих международных норм и правил, отмечается в материале.

Также соперничество стран идет в борьбе за власть и сферы влияния. Текущая ситуация напоминает разделенный мир во времена первой холодной войны, пишет издание. Однако отличие этой холодной войны заключается в том, что она разворачивается в эпоху постоянно расширяющейся глобализации. Если предыдущая холодная война между США и Россией была во времена «железного занавеса», то новая идет на фоне глубоких связей и взаимного влияния экономики и обществ государств с внешним миром.

Новая холодная война, если она действительно началась, включает в себя еще более сложную структуру конфликта и сотрудничества, разделения и единства, чем предыдущая. Мир вступил в эпоху крайней неопределенности, заключает издание.

Ранее National Interest напомнил Западу об ошибках 1914 года.