Глава Еврокомиссии засомневался способностях в Румынии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер усомнился в «лидерских качествах» Румынии, которая должна председательствовать в совете ЕС. Об этом он рассказал Die Welt.

Председательство Румынии должно начаться с января 2019 года, и, по словам главы ЕК, страна «технически хорошо подготовлена» к этому.

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«Но по моему мнению, власти Бухареста не до конца осознали, что значит председательствовать над странами ЕС. Для разумных действий необходима готовность прислушиваться к другим и желание оставить свои интересы позади», — заявил Юнкер.

Он отметил, что у него «есть сомнения».

Ранее Welt рассказала о возможной катастрофе от председательства Румынии в ЕС.