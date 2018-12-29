Песков рассказал, может ли мнение зарубежных лидеров влиять на российские законы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания зарубежных лидеров не могут быть поводом для изменения российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь прокомментировал призыв канцлера ФРГ Ангелы Меркель освободить задержанных украинских моряков.
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«Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но подобные заявления не могут, скажем так, являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства», — сказал Песков.
Он отметил, что сейчас граждане Украины находятся под следствием.
Ранее в МИД России ответили на обвинения Германии и Франции по ситуации на Украине.