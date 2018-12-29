Global Times назвала важнейшие для китайцев страны во внешней политике
Наиболее важным направлением во внешней политике жители Китая назвали отношения с Соединенными Штатами. Результаты опроса опубликовала китайская газета The Global Times.
По данным издания, о важности политических контактов и торговых отношений с Вашингтоном заявили две трети опрошенных. Россия оказалась на втором по значимости месте для китайцев, ее упомянули 40% респондентов.
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Отношения с Евросоюзом оказались для Китая на третьем месте, их оценили как важные 21% опрошенных.
Ранее сообщалось, что в Китае назвали рекордным уровень военного сотрудничества с Россией.