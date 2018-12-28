Путин назначил нового посла в Иордании
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст распоряжения.
Как отмечается, эту должность займет Глеб Десятников.
«Назначить Десятникова Глеба Феликсовича чрезвычайным и полномочным послом России в Иорданском Хашимитском Королевстве», — говорится в заявлении.
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Подчеркивается, что ранее этот пост занимал Борис Болотин.
Ранее сообщалось, что Путин назначил нового постпреда России в Организации исламского сотрудничества.