Путин назначил нового посла в Иордании

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст распоряжения.

Как отмечается, эту должность займет Глеб Десятников.

«Назначить Десятникова Глеба Феликсовича чрезвычайным и полномочным послом России в Иорданском Хашимитском Королевстве», — говорится в заявлении.

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Подчеркивается, что ранее этот пост занимал Борис Болотин.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового постпреда России в Организации исламского сотрудничества.