МИД предупредил россиян о протестах в Европе
В российском МИДе предупредили граждан страны о готовящихся протестных акциях в странах Европы. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИДа.
Уточняется, что в Италии 28 декабря по всей стране пройдут манифестации в связи с пенсионной реформой.
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29 декабря в Дублине пройдут протесты «желтых жилетов».
Также во Франции 29 декабря пройдут протестные акции в Париже и городах Лилль, Лион, Тулуза и Марсель.
Ранее сообщалось, что более 170 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат порядок на Новый год.