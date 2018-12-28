China Daily: США запятнали свою репутацию из-за роли «мирового полицейского»

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Отведение США роли «мирового полицейского» вызывает все больше вопросов, из-за того что вмешательство американцев в дела других стран неизменно приносит больше вреда, чем пользы, пишет China Daily.

После того, как на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут играть роль мирового «полицейского», а также рассказал о выводе войск из Сирии, большая часть мира почувствует облегчение — по крайней мере, на некоторое время, отмечает издание.

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Однако то, что американский лидер объявил об этом во время внезапного визита на базу в Ирак, привносит каламбур, поскольку именно это государство до сих пор ощущает последствия от «тяжелой полицейской службы США», пишет China Daily.

Фактически, вмешательство США в ближневосточные страны, такие как Ирак, Ливия и Сирия, стало основным фактором распространения в регионе террористических группировок, особенно «Исламского государства» (организация запрещена в России) и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), считает газета.

Издание заключает, что теперь многие люди будут считать мир, в котором нет патрулирования США, более безопасным местом. К тому же, у мира появилось больше шансов на то, что выработать согласие и стратегию в том, как поддерживать мир и стабильность, говорится в материале.

«Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.