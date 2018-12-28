Во Франции расследуют «казнь» Макрона «желтыми жилетами»

Французская полиция открыла расследование по факту инсценировки казни президента Франции Эммануэля Макрона в ходе акций протеста «желтых жилетов», уже был проведен ряд допросов. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел 21 декабря во время манифестаций в Ангулеме.

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По данным издания, протестанты сначала изобразили сцену суда над «Макроном», в ходе которой вынесли ему смертный приговор. Чтобы воплотить «решение суда», манекену, к голове которого была прикреплена фотография президента, отрубили голову и сожгли его.

Ранее сообщалось, что во Франции подсчитали убытки от протестов «желтых жилетов».