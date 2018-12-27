Президент Южной Кореи поздравил Путина с Новым годом по-русски

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Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в своем твиттере опубликовал новогоднее поздравление на русском языке, адресованное президенту России Владимиру Путину, а также всем жителям страны.

В другой записи он выражает надежду на то, что страны продолжат совместную работу и в наступающем году.

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«Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что Вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона», — написал Мун Чжэ Ин.

Он также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, удачи, счастья и процветания на долгие годы вперед.

Ранее президенты России и Южной Кореи обсудили смягчение санкций против КНДР.