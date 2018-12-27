Визит главы МИД Австрии в Россию не согласовывается после отмены из-за «шпионажа»
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил об отсутствии согласований конкретных сроков визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию после отмены из-за шпионского скандала, передает РИА «Новости».
«Мяч на австрийской стороне, конкретных согласований в отношении возможных сроков такого визита пока не ведется», — сказал посол.
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Он также отметил, что дипломаты обратили внимание на слова Кнайсль о том, что речь шла о переносе поездки.
Ранее глава МИД Австрии рассказала о своих отношениях с Путиным.