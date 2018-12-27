Трамп переживал за институт президентства при «темном» перелете в Ирак

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он беспокоился за американский институт президентства, а также за свою супругу Меланью, когда совершал перелет в Ирак. Слова Трампа приводит NBC.

Американский лидер подчеркнул, что он испытал тревогу из-за того, что перелет прошел в самолете с закрытыми окнами.

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«Темнота кромешная. Я летал на разных самолетах, всех типов и размеров. Я никогда ничего подобного не видел», — рассказал Трамп.

Он добавил, что журналиста, который задал ему вопрос, тоже посетили бы такие мысли, если бы он оказался в похожей ситуации.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.