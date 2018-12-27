Постпред России при ЕС пообещал не «возводить стены» в отношениях с Европой
Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью «Известиям» описал основные задачи российской дипломатии на будущий год.
Дипломат подчеркнул, что в новом году российская сторона продолжит отстаивать свои интересы. Однако, отметил Чижов, Россия постарается сохранить конструктивные отношения с Западом.
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«[Российские дипломаты будут] делать так, чтобы между россиянами и остальными европейцами возводились не стены, а мосты», — заметил Чижов.
Ранее Чижов рассказывал о взаимодействии с ЕС в 2019 году.