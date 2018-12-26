В США рассказали об опасном времени и «кризисе власти» Трампа
На фоне отставок в администрации США и частичной приостановки работы правительства в стране происходит «кризис власти», заявил в эфире CNN автор книги об администрации президента США Дональда Трампа и обладатель Пулитцеровской премии Боб Вудворд.
«Отставка [главы Пентагона Джеймса] Мэттиса — это трагедия для страны. Трагедия для президента Трампа. Мэттис мог преодолевать трудности, был в состоянии отстоять свою точку зрения и, откровенно говоря, просветить президента Трампа по некоторым из вопросов. Его уход, я думаю, войдет в учебники по истории», — сказал Вудворд.
По его словам, американцам следует «смотреть правде в глаза, поскольку это опасное время». Кроме того, он отметил «шатдаун» правительства — частичную приостановку деятельности властей.
«Это не просто очередной правительственный «шатдаун» или еще один пример безвыходной ситуации. Это то, о чем стоит поразмыслить», — заключил Вудворд.
Ранее CNBC рассказал об угрозе импичмента Трампа в 2019 году.