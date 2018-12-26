CNBC рассказал об угрозе импичмента Трампа в 2019 году

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В 2019 году президента США Дональда Трампа может ожидать процесс импичмента, передает телеканал CNBC со ссылкой на мнение экспертов.

В частности, инвесторы и бизнес готовятся к рискам, ожидаемых в 2019 году. Среди них: повышение процентных ставок ФРС и эскалация напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Однако бизнес упускает один из важных рисков следующего года — это возможный импичмент президента США Дональда Трампа, отмечает телеканал.

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Импичмент Трампа — это «большой риск» 2019 года, считает член правления американской торговой палаты в Сингапуре Стив Окун.

«В Вашингтоне может наступить «шатдаун», буквально, потому что президент не будет способен концентрироваться на чем-либо еще, кроме этого. Я думаю, что это большой риск для 2019 года», — добавил Окун.

Тем не менее, импичмент не означает полного отстранения от должности, отмечается в материале. Так, демократическое большинство, которое будет контролировать палату представителей с января, может предъявить гражданскому лицу, включая президента США, обвинение в преступлении, которое может привести к импичменту. После этого данный вопрос будет рассматривать сенат.