В Кремле прокомментировали предложение Володина изучить эффективность Конституции

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В Кремле пока нет позиции по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина проанализировать актуальность Конституции России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, по поводу основного закона высказываются разные экспертные точки зрения.

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«Такие разные экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, они действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Володин заявил, что Конституция не является догмой и необходимо убедиться в ее соответствии современным реалиям.