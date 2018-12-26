Норвежский политик заявил о необходимости Запада признать Крым частью России

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Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген призвал западные страны признать воссоединение Крыма с Россией. Об этом он написал для норвежского издания Aftenposten.

Хаген отметил, что с конца XVIII века и до середины XX века Крым был частью России, при этом большую часть XX века в Севастополе располагалась российская военная база, а русские люди составляли большую часть населения полуострова.

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По словам политика, госпереворот 2014 года на Украине получил поддержку Запада, и Россия не могла допустить, чтобы крупная военная база в Крыму перешла под контроль страны, которая стремится вступить в НАТО.

По мнению Хагена, Россия «встала на защиту интересов многочисленного русского населения в Крыму, которое боится недемократических и порой даже фашистских сил, стоящих у власти на Украине». Он призвал страны Запада понять, что российская сторона не станет «возвращать» полуостров.

Ранее на Украине назвали признание Крыма российским следствием разрыва договора о дружбе с Москвой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.