Экс-президент Польши назвал Путина мудрым человеком
Бывший глава Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам экс-президента, он готов приехать в Россию, чтобы помочь улучшить отношения двух стран. Валенса также рассказал, что у него складывались хорошие отношения с бывшим президентом России Борисом Ельциным.
«Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов», — отметил он.
Валенса добавил, что главе российского государства «никто не говорит простых вещей», и поэтому он может не замечать простых элементов, искажающих общую картину.
Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своих отношениях с Путиным.