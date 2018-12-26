Экс-президент Польши назвал Путина мудрым человеком

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Бывший глава Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам экс-президента, он готов приехать в Россию, чтобы помочь улучшить отношения двух стран. Валенса также рассказал, что у него складывались хорошие отношения с бывшим президентом России Борисом Ельциным.

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«Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов», — отметил он.

Валенса добавил, что главе российского государства «никто не говорит простых вещей», и поэтому он может не замечать простых элементов, искажающих общую картину.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своих отношениях с Путиным.