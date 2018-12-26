Си Цзиньпин посетит Россию

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Российский посол в Пекине Андрей Денисов сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом, передает РИА «Новости».

«Уже известно, что председатель КНР посетит Санкт-Петербург для участия Петербургском экономическом форуме, и разумеется, станет точно так же там главным гостем», — сказал Денисов.

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Ранее российский президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину совместить визит в Россию с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) в 2019 году.

«Как мы знаем, раз в год по очереди руководители наших стран посещают столицы соседних стран с государственным или официальный визитом. В этот раз очередь китайского лидера, так что его приезд на ПМЭФ будет сопровождаться, как в Китае его называют, государственным визитом в Россию», — сказал Денисов.

Он добавил, что, скорее всего, Си Цзиньпин также посетит Москву.