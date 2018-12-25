Глава МИД Австрии рассказала о своих отношениях с Путиным

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что не поддерживает регулярных контактов с президентом России Владимиром Путиным, который в качестве гостя посетил ее свадьбу, передает Kleine Zeitung.

«Я искренне была рада, что он был частным гостем на частном торжестве. Однако с тех пор мы не вступали в контакт», — сказала Кнайсль.

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Министр также отметила, что многие спрашивали, обсуждала ли она с Путиным инцидент в Керченском проливе.

«Я этого не делаю, так как у меня нет с ним рабочих отношений. Речь идет не о том, как я лично оцениваю российскую политику, а о том, какова европейская и австрийская позиция в отношении России», — отметила глава МИД.

Ранее Кнайсль назвала прагматичными действия России в Сирии.