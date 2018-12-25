CNN: cенатор-демократ рассказала о коллегах-республиканцах, называющих Трампа безумным
Некоторые сенаторы-республиканцы признают, что президент США Дональд Трамп — «безумный», заявила американскому телеканалу CNN сенатор-демократ от штата Миссури Клэр Маккаскил.
По ее словам, часть коллег-республиканцев в сенате понимает, что Трамп сумасшедший, который принимает опрометчивые решения и не слушает людей c глубоким знанием предмета.
«Это совершенно другая Республиканская партия», — сказала Маккаскил.
Сенатор-демократ заявила, что теперь история будет судить их жестко из-за отказа противостоять президенту США в некоторых моментах, когда Дональд Трамп был «особенно неуравновешен в вопросах верховенства закона».
Сенатор-демократ Клэр Маккаскил также раскритиковала сенатора-республиканца Линди Грэма, который время от времени был в союзе с Трампом.
«Для меня это странно, я не знаю, что случилось с Линдси», — сказала Маккаскил.
По ее словам, не нужно забывать, что сегодняшняя Республиканская партия — это партия Дональда Трампа,
Ранее NYT писала, что республиканцы должны пригрозить Трампу увольнением.