В МИДе рассказали о востребованности встречи Путина и Трампа

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году была бы крайне востребована, однако Москва не хочет «напрашиваться». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, необходима полноформатная встреча с участием делегаций с обеих сторон.

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«Мы неоднократно выражали готовность именно к такой работе и подтверждаем это вновь. Делаем это регулярно по дипломатическим каналам, делаем это публично», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что при этом Москва не напрашивается в партнеры к Вашингтону.

«Не в большей мере чем США, мы заинтересованы в том или ином канале диалога», — отметил замглавы МИД России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о новой встрече Путина и Трампа.