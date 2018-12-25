Трамп рассказал о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР. Об этом он написал в твиттере.

«Брифинг в вечер перед Рождеством с моей командой, которая работает по Северной Корее — есть прогресс. Жду моего следующего саммита с председателем Кимом!», — написал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, его переговоры с КНДР продвигаются хорошо.