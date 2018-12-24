Путин проведет встречу с Лукашенко

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Президент России Владимир Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который приедет в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, это произойдет 25 декабря.

Как отмечается, лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы отношений между странами. Также одной из тем встречи станут перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о российско-белорусском государстве во главе с Путиным.