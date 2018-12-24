В МИД России заявили о «зашкаливающем уровне русофобии» перед выборами на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена обстановкой перед президентскими выборами на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что российскую сторону «не может не беспокоить» ситуация перед выборами на Украине.

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«На Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает», — поделился своим мнением министр иностранных дел.

По мнению Лаврова, «русофобия» стала часть «государственной политики» Украины. При этом, заключил министр, от такой политики «страдают рядовые украинцы».

Ранее Лавров рассказывал о скорой украинской провокации на границе с Россией.