Лавров высказался о новой встрече Путина и Трампа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему «трудно сказать», когда состоится очередная встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров напомнил, что Путин заявлял по итогам саммита G20 в Аргентине, что российская сторона готова к переговорам на высшем уровне. Тогда запланированная встреча лидеров стран не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе — американская сторона посчитала, что Россия проявила «агрессию» в отношении украинских моряков.

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«Сейчас трудно сказать, где и когда такой контакт [на уровне президентов США и России] может состояться», — заключил Лавров.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча Трампа и Путина невозможна, пока российская сторона удерживает украинские корабли.