Песков нашел в пресс-конференции Путина доказательство его «исключительности»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/498/10946498/upload-AP_17284562399430-pic905-895x505-69349.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что российский лидер Владимир Путин так провел провел пресс-конференцию, как не смог бы никакой другой мировой лидер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков выразил мнение, что Путин провел пресс-конференцию «блестяще». Также он выразил сомнение, что с этим утверждением «можно поспорить». При этом пресс-секретарь не стал уточнять, чем ему понравилось выступление президента.

Реклама

«Ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме в прямом эфире общение или с гражданами страны, или с представителями средств массовой информации», — заверил Песков.

Представитель президента заключил, что нынешняя пресс-конференция переняла отдельные элементы «прямой линии», где к Путину напрямую обращаются граждане страны.

Ранее Песков рассказал о клевете, жалобах и нежурналистах на пресс-конференции Путина.