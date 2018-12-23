Посол США потребовал расследовать фальсификацию в немецких СМИ
Посол США в Германии Ричард Гренелл написал письмо в редакцию издания Der Spiegel с требованием провести расследование в связи с публикацией недостоверной информации, передает Associated Press.
Журналиста Клааса Релотиуса уличили в выдумывании информации, в том числе цитат и эпизодов, для своих репортажей.
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Гренелл также потребовал, чтобы расследование было прозрачным.
Ранее сообщалось, что посол США пожаловался на предвзятое отношение немецких СМИ.