Посол США потребовал расследовать фальсификацию в немецких СМИ

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Посол США в Германии Ричард Гренелл написал письмо в редакцию издания Der Spiegel с требованием провести расследование в связи с публикацией недостоверной информации, передает Associated Press.

Журналиста Клааса Релотиуса уличили в выдумывании информации, в том числе цитат и эпизодов, для своих репортажей.

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Гренелл также потребовал, чтобы расследование было прозрачным.

Ранее сообщалось, что посол США пожаловался на предвзятое отношение немецких СМИ.