Bloomberg: в «российское дело» вмешается Верховный суд США

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В Верховный суд США подано прошение вмешаться в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет «российское дело», передает Bloomberg.

Сообщается, что имя Мюллера в документе не указано, однако считается, что оно связано с передачей Верховному суду информации по «российскому делу» некоей зарубежной компанией. Тогда коллегия из трех судей обязала компанию предоставить «информацию» большому жюри.

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Как отмечается, поданный документ содержит прошение временно заблокировать действие этого решения.

Подчеркивается, что имени подавшего заявление в открытом доступе нет.

Ранее издание Politico писало, что ведущий «дело о России» прокурор добился информации от иностранной госкомпании.