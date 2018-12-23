Депутат Рады заявил об отсутствии поддержки у Киева по вопросу Крыма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/69/11902069/RIAN_2514684.HR-pic905-895x505-86167.jpg">

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что у Украины нет поддержки «нигде в мире» по вопросу Крыма, передает «112 Украина».

«Я разговаривал очень много в Европе — там по Крыму вообще никто не разговаривает. Я не думаю, что мы должны забывать эту тему, но, чтобы вы понимали, - нигде в мире у нас поддержки по Крыму сейчас нет», — сказал Рабинович.

Реклама

Он также подчеркнул, что украинским властям сначала необходимо решить вопрос с Донбассом, так как он находится в их руках.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по «нарушению прав человека» в Крыму.