Sun: кабмин Британии намерен оставить Мэй премьером до 2021 года

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Кабинет министров Великобритании планирует помочь Терезе Мэй сохранить пост премьер-министра страны до 2021 года. Об этом сообщает The Sun.

По данным портала, «план кабмина» позволит Мэй провести несколько перестановок в правительстве страны.

Как отмечается, следующий премьер Британии будет назначен на девять месяцев до новых выборов в 2022 году.

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При этом евроскептики в правительстве Британии хотят сместить Мэй с поста премьера после Brexit.

Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Британии Гэвин Уильямсон хочет сместить Мэй.