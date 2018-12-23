Sun: кабмин Британии намерен оставить Мэй премьером до 2021 года
Кабинет министров Великобритании планирует помочь Терезе Мэй сохранить пост премьер-министра страны до 2021 года. Об этом сообщает The Sun.
По данным портала, «план кабмина» позволит Мэй провести несколько перестановок в правительстве страны.
Как отмечается, следующий премьер Британии будет назначен на девять месяцев до новых выборов в 2022 году.
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При этом евроскептики в правительстве Британии хотят сместить Мэй с поста премьера после Brexit.
Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Британии Гэвин Уильямсон хочет сместить Мэй.