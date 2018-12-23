Эрдоган и Аббас обсудили перенос посольств в Иерусалим
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Палестины Махмуд Аббас провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, лидеры обменялись мнениями о шагах различных стран по перемещению посольств в Иерусалим.
Как отмечается, Эрдоган и Аббас, в частности, договорились предотвратить ошибочные шаги, которые будут препятствовать решению палестинского вопроса.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС не переносить посольства в Иерусалим.