Эрдоган и Аббас обсудили перенос посольств в Иерусалим

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Палестины Махмуд Аббас провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, лидеры обменялись мнениями о шагах различных стран по перемещению посольств в Иерусалим.

Как отмечается, Эрдоган и Аббас, в частности, договорились предотвратить ошибочные шаги, которые будут препятствовать решению палестинского вопроса.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС не переносить посольства в Иерусалим.