CNN: Трамп пришел в гнев из-за действий прокуроров

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Президент США Дональд Трамп выразил свой гнев и.о. генерального прокурора США Мэтту Уитакеру в связи с действиями прокуроров, которые упомянули его причастность к преступлениям, в которых ранее признал себя виновным его адвокат Майкл Коэн, передает CNN.

По словам источников, Трампа разозлило то, что его выставили в дурном свете. Ни один из них не сообщил о том, что Трамп потребовал остановить расследование. Они отметили, что Трампа вывело из себя ощущение несправедливости ситуации.

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Сообщается, что Трамп не менее двух раз выражал свой гнев в связи с этим Уитакеру.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа назвал Коэна патологическим лжецом.