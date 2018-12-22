Захарова: США нескоро станут «снова великими»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем фейсбуке заявление главы национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что, по мнению спецслужбы, Россия, Китай и Иран вмешивались в выборы в США в 2018 году.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут «снова великими», так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что доклад о вмешательстве в выборы будет передан генпрокурору США и министерству внутренней безопасности.