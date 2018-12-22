Первый президент Украины прокомментировал преследования священников в стране

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Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал преследования священников в стране. Об этом сообщает RT.

По словам политика, он относится к сложившейся ситуации «крайне негативно».

Он что рассматривает церковь как организацию, и в ней, как и в любой организации, могут оказаться «разные люди».

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«Поэтому, может быть, кого-то поймают на чем-то горячем, но это надо тогда доказать. А просто проводить обыски без причины и без объявления — я категорически против», — сказал Кравчук.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют обратиться в ОБСЕ из-за ситуации со священниками на Украине.