Первый президент Украины прокомментировал преследования священников в стране
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал преследования священников в стране. Об этом сообщает RT.
По словам политика, он относится к сложившейся ситуации «крайне негативно».
Он что рассматривает церковь как организацию, и в ней, как и в любой организации, могут оказаться «разные люди».
Реклама
«Поэтому, может быть, кого-то поймают на чем-то горячем, но это надо тогда доказать. А просто проводить обыски без причины и без объявления — я категорически против», — сказал Кравчук.
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют обратиться в ОБСЕ из-за ситуации со священниками на Украине.