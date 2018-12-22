Постпред России рассказал о взаимодействии с ЕС в 2019 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/933/12094933/RTX32NXI-pic905-895x505-93765.jpg">

Российский постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов рассказал о продолжении политического диалога между Россией и ЕС в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, будущий год будет переломным для ЕС, так как закончатся мандаты всех руководящих структур организации. Он отметил, что многое из наработанного в предыдущие годы по партнерству между Россией и ЕС «пока остается замороженным».

Реклама

«Но на этом фоне политический диалог не прерывался», — сказал Чижов.

Он добавил, что контакты на экспертном уровне и другое взаимодействие продолжится, общие вызовы тоже продолжат существовать и приобретут более сложный характер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал символичным решение Евросоюза продлить санкции в отношении России.