Постпред России рассказал о взаимодействии с ЕС в 2019 году
Российский постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов рассказал о продолжении политического диалога между Россией и ЕС в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, будущий год будет переломным для ЕС, так как закончатся мандаты всех руководящих структур организации. Он отметил, что многое из наработанного в предыдущие годы по партнерству между Россией и ЕС «пока остается замороженным».
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«Но на этом фоне политический диалог не прерывался», — сказал Чижов.
Он добавил, что контакты на экспертном уровне и другое взаимодействие продолжится, общие вызовы тоже продолжат существовать и приобретут более сложный характер.
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