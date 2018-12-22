В США правительство частично приостановит работу

В США федеральное правительство частично приостановит работу в субботу, 22 декабря. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщается, сотрудники американского сената и палаты представителей закончили обсуждение бюджета и покинули Капитолий, так и не приняв решения.

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Уточняется, что финансирование ключевых ведомств страны будет прекращено в 08.00 мск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готов к долгосрочной частичной приостановке работы правительства страны.