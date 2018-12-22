Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал дизайн варианта заграждения на границе с Мексикой. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Глава государства прикрепил к посту картинку частокола с заостренными шипами. Ограждение изображено на фоне автомобиля, из чего можно сделать вывод о том, что его высота составляет несколько метров.

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«Дизайн нашего стального барьера-заграждения — абсолютно эффективный и в то же время красивый!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Верховный суд не разрешил Трампу ограничить предоставление убежища мигрантам.