Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал дизайн варианта заграждения на границе с Мексикой. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
Глава государства прикрепил к посту картинку частокола с заостренными шипами. Ограждение изображено на фоне автомобиля, из чего можно сделать вывод о том, что его высота составляет несколько метров.
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«Дизайн нашего стального барьера-заграждения — абсолютно эффективный и в то же время красивый!» — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Верховный суд не разрешил Трампу ограничить предоставление убежища мигрантам.