Депутат Рады призвал Украину «готовиться к войне» с Россией

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Депутат украинской Рады Антон Геращенко обратился к властям страны с призывом ввести точечные санкции против россиян. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Как отмечает Геращенко, санкционные ограничения должны затронуть бизнесменов и чиновников, которые входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Депутат подчеркнул, что противостояние с российской стороной будет продолжительным, и сначала нужно конфисковать имущество депутатов и сенаторов, которые в 2014 году высказались в поддержку воссоединения Крымского полуострова и России.

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«Хочешь мира — будь готов к войне», --заявил Геращенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на признание Турцией и Израилем присоединения Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.