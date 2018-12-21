Захарова: Лондон использует утечки для формирования русофобской среды
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Лондон активно применяет метод «контролируемых утечек», за счет которых формируется русофобская информационная среда, передает РИА «Новости».
«Великобритания — это страна, которая, на мой взгляд, наверное, может и не изобрела, но активнейшим образом применяет такой метод информационного воздействия как контролируемые утечки. То есть то, что не говорится официозом, пропихивается и сливается в СМИ под видом утечек», — сказала она.
Захарова добавила, что за счет этих контролируемых утечек формировалась русофобская информационная среда, в которой главными врагами объявлялись российские журналисты.