МИД ответил на заявления США о вмешательстве России в дела Македонии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/877/11640877/RIAN_3241930.HR.ru-pic905-895x505-41000.jpg">

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление заместителя госсекретаря США Джона Салливана о «вмешательстве Москвы» во внутренние дела Македонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Бездоказательной антироссийской риторикой Вашингтон старается оправдать свое беспардонное вмешательство во внутренние дела Республики Македонии», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что именно представитель США находился в здании собрания Македонии в ходе «одиозного голосования».

В МИД подчеркнули, что США намерены втянуть Македонию в НАТО вопреки воли ее граждан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах.