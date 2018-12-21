МИД ответил на заявления США о вмешательстве России в дела Македонии
Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление заместителя госсекретаря США Джона Салливана о «вмешательстве Москвы» во внутренние дела Македонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Бездоказательной антироссийской риторикой Вашингтон старается оправдать свое беспардонное вмешательство во внутренние дела Республики Македонии», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что именно представитель США находился в здании собрания Македонии в ходе «одиозного голосования».
В МИД подчеркнули, что США намерены втянуть Македонию в НАТО вопреки воли ее граждан.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах.