Президент проведет встречу с членами Совфеда

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Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами Совета Федерации, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.

По ее словам, мероприятие состоится 25 декабря.

«Уверена, всестороннюю оценку итогов работы сенаторов мы получим и на встрече членов Совета палаты с президентом Российской Федерации. Она запланирована на 25 декабря», — сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России назвал дату встречи Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.