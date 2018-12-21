Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Медведевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в пятницу, 21 декабря, проведет рабочую встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА «Новости».

По его словам, встреча состоится в первой половине дня в Кремле.

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«Он сегодня планирует побеседовать с председателем правительства Медведевым в плане сверки часов по основным концептуальным задачам», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Путин сегодня, 21 декабря, весь день будет работать в Кремле, где у президента также запланирован ряд других встреч.

Ранее Путин ответил на вопрос, доволен ли он Медведевым.