FT: Америка объединяется из-за страха перед Китаем

Самым удивительным событием этого года стал достигнутый в Вашингтоне «антикитайский консенсус», пишет Эдвард Люс в колонке Financial Times.

Этот консенсус распространяется и на администрацию президента США Дональда Трампа и на американский конгресс, а также республиканцев и демократов, бизнес и профсоюзные союзы, глобалистов и популистов, отмечает автор.

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«Америка может воевать сама с собой практически во всем. Но она объединяется под страхом Китая», — пишет Люс.

Противостояние Пекину — единственный вопрос, по которому демократы зачастую оказываются на стороне Трампа, отмечается в материале.

«Они [китайцы] нуждаются в нас больше, чем мы в них», — сказал Чак Шумер, лидер демократов в сенате, комментируя прошлым летом введение пошлин Трампа на китайский импорт.

Несмотря на будущую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, бизнес готовится к тому, что масштабная торговая война продолжится. Некоторые предвидят «экономический железный занавес», другие говорят о «новой холодной войне», отмечает автор.

Люс пишет, что 40 лет американо-китайской конвергенции начинают сходить на нет. Кроме того, противостояние США и Китая ведет к тому, что другим странам придется выбирать — с кем оставаться в мире: вы либо с Америкой, либо с Китаем. И это нежелательный выбор для многих стран, отмечает издание, государства предпочли бы никогда не сталкиваться с такой дилеммой.

Некоторые страны, такие как Япония и Сингапур, пытаются приблизиться к обоим. Другие, как Россия, выбрали Китай, пишет Люс.