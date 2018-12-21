Совфед одобрил закон о защите журналистов в горячих точках

Совфед на заседании 21 декабря одобрил закон, который предусматривает меры защиты для журналистов, работающих в районах боевых действий и вооруженных конфликтов, передает ТАСС.

Сообщается, что он обязывает редакцию, которая отправила журналиста в горячую точку, выплачивать компенсацию в случае гибели сотрудника или причинения вреда его здоровью.

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Уточняется, что законопроект был внесен в Госдуму депутатами еще в июле 2014 года, но первое чтение он прошел лишь через два года.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о декриминализации репостов.