МИД отреагировал на учреждение «дня Бандеры» на Украине

МИД России прокомментировал решение Украины учредить празднование в 2019 году «дня Бандеры». Об этом говорится в комментарии на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе отметили, что на фоне «вакханалии» в «незалежной» вокруг памятных дат и праздников появление «дня Бандеры» неудивительно.

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«Сожаление вызывает отсутствие должной реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о «демократических ценностях», — говорится в комментарии.

В МИДе добавили, что поклонение таким «гнусным историческим персонажам» свидетельствует о презрительном отношении к украинскому народу и «многочисленным жертвам» Бандеры.

Ранее сообщалось, что день рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине.