Британский парламент призвал к открытости для диалога с Россией

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Комитет палаты лордов британского парламента по международным отношениям опубликовал доклад, в котором Лондону рекомендуется «сдерживать» Россию, но при этом оставаться открытыми для диалога с Москвой по ряду вопросов, передает RT со ссылкой на текст документа.

Как отмечается, от «приходящей в упадок державы» исходят «угрозы» из-за традиционных и новых методов ее деятельности, например, в киберпространстве.

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«Перед лицом провокаций со стороны России Великобритания должна продолжать противодействовать ей и сдерживать ее, при этом оставаясь открытой к диалогу с Москвой по таким вопросам, как борьба с терроризмом и нераспространение ядерного оружия», — говорится в тексте доклада.

В комитете отметили, что Россия продолжает играть важную роль для Бртиании в ее внешней политике, и инцидент в Солсбери не должен препятствовать пониманию процессов в России.

Ранее посол России рассказал о шпиономании в Британии.