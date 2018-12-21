Заместитель генпрокурора США высказался о судьбе «российского дела»
Заместитель генпрокурора США Род Розенштайн высказался о судьбе «российского дела». Об этом сообщает The Hill.
По словам заместителя, команда минюста США будет продолжать расследование также, как оно велось раньше.
«Будь то [спецпрокурор] Роберт Мюллер, Род Розенштайн, [и.о. генпрокурора] Мэттью Уитакер или [бывший генпрокурор] Билл Барр, это расследование будет проведено соответствующим образом», — подчеркнул Розенштайн.
Ранее сообщалось, что Уитакер отказался брать отвод по «российскому делу».