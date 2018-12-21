Джо Байден отреагировал на отставку Мэттиса

Бывший вице-президент США Джо Байден отреагировал на отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом он написал в своем твиттере.

Байден подчеркнул, что у них с министром обороны были разногласия, однако они разделяли точку зрения о том, что уважение к союзникам и приверженность альянсам «сделали Америку более безопасной».

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«Ясно, что эта администрация [Дональда Трампа — «Газета.Ru»] отказалась от данных ключевых американских убеждений. Присутствия секретаря Мэттиса, его голоса разума и опыта не будет хватать в Пентагоне», — отметил бывший вице-президент.

Ранее СМИ опубликовали письмо Мэттиса с прошением об отставке.