Песков рассказал об отношении Путина к философии Хаммурапи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что главе государства Владимиру Путину не близка философия Хаммурапи, Москва часто отвечает асимметрично на действия партнеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, иногда симметричные ответы возможны, однако они более дороги в исполнении, а иногда более экономичными и не менее действенными являются как раз несимметричные действия.

Реклама

«Философия Хаммурапи вряд ли близка президенту. Президент — он прагматик, прагматик в международных делах, а главное — во внутренних», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков рассказал о необходимости США «нянчиться» с президентом Украины Петром Порошенко.